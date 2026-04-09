    Posted On
    date_range 9 April 2026 6:11 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 6:11 AM IST

    18 വർഷത്തിനിടെ 20 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ യാത്ര!

    • ബസുകളുടെ ദീർഘായുസിൽ റെക്കോഡിട്ട്​ ആർ.ടി.എ​
    • വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയിൽ ലണ്ടനേയും സിംഗപ്പൂരിനേയും മറികടന്നു
    ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ 18 വർഷത്തിനിടയിൽ ദുബൈയിലെ പൊതുഗതാഗത ബസുകൾ ഓടിയത്​ 20 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററുകൾ!. ഇതോടെ ഈ രംഗത്ത്​ ലണ്ടൻ, സിംഗപ്പൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ദുബൈക്ക്​ കഴിഞ്ഞതായി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

    പൊതുഗതാഗത ബസുകളുടെ ദീർഘായുസിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ നാഴികല്ലാണ്​ ആർ.ടി.എ പിന്നിട്ടത്. 18 വർഷത്തിനിടെ സിംഗപ്പൂരിലെ ബസുകൾ​ 14 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററും ലണ്ടൻ ബസുകൾ 13 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററും ഓടിയ സ്ഥാനത്താണ്​ ദുബൈയിലെ ബസുകൾ 20 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററുകൾ തുടർച്ചയായി ഓടിയത്​​. ഏതാണ്ട്​ രണ്ട്​ പതിറ്റാണ്ടോളം ഉയർന്ന മൈലേജും റോഡുകളിലെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളുടെ ലഭ്യത നിരക്ക്​ 93 ശതമാനത്തിലധികം നിലനിർത്താനും ആർ.ടി.എക്ക്​ കഴിഞ്ഞു.

    ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബസുകളുടെ സർവിസ്​ മുടക്കം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്നും ആർ.ടി.എ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കർശനമായ പരിശോധനയുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും ഫലമായാണ് വാഹനങ്ങളുടെ ദീർഘായുസ്​ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്​. പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഡികമ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്​ നടത്തുന്നത്​. വാഹന നിർമാണവും തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറക്കാൻ ഇത്​ സഹായകമാണ്​. അതോടെപ്പം എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് സ്ഥിരമായ സേവനങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഇടക്കിടെ പുതുക്കുന്നത്​ മാറ്റി മൂലധനച്ചെലവ്​ ലാഭിക്കാനും ഈ സമീപനം പിന്തുണയേകുന്നു.

    വിശ്വസനീയവും സുസ്ഥിരവുമായ ​പൊതു സേവനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നതാനുള്ള ദുബൈയുടെ വിശാലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും ആഗോള, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട്​ ഗതാഗതത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണിതെന്നും ആർ.ടി.എ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Traveled 2 million kilometers in 18 years!
