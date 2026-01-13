Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:29 AM IST

    ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഉ​ട​മ​ക്ക് ആ​റു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ

    ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഉ​ട​മ​ക്ക് ആ​റു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ
    മ​നാ​മ: ട്രാ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ പ്ര​തി​ക്ക് ത​ട്ടി​പ്പു​കേ​സി​ൽ മൈ​ന​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ആ​റ് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 5,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന, ച​തി എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സി​വി​ൽ കേ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി ഇ​ര​ക​ൾ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ഗ്രൂ​പ് യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്ത പ്ര​തി, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി. എ​ന്നാ​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട ദി​വ​സം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ യാ​തൊ​രു​വി​ധ ബു​ക്കി​ങ്ങും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ര​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം വാ​ങ്ങു​ക​യും യാ​തൊ​രു ബു​ക്കി​ങ്ങും ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​താ​യും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യം​വി​ട്ട പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ​ഹി​തം പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സ് കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും, കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    newsFraud Casetravel agency
    News Summary - Travel agency owner sentenced to six years in prison in fraud case
