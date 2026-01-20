Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 20 Jan 2026 9:23 AM IST
    date_range 20 Jan 2026 9:23 AM IST

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​

    റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ (ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്​ വെ​ഹി​ക്ക്​​ൾ​സ്) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​തി​യ നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും (റാ​ക്​ ടി.​എ) എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും. ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ നി​യ​മം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ സ​ഖ​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യാ​ണ്​ നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വി​ന്യാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, ഡാ​റ്റാ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സും സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കാ​ണ്.

    സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത മോ​ഡി​ലേ​ക്കു മാ​റ​ണം, സു​ര​ക്ഷി​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്ത​ണം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സു​താ​ര്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം എ​ന്നി​വ​യും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, മ​നു​ഷ്യ പി​ഴ​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സേ​വ​ന ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    നി​യ​മം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച തീ​യ​തി മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

