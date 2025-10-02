Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Oct 2025 7:56 PM IST
    Updated On
    2 Oct 2025 7:56 PM IST

    യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ അബൂദബിയിൽ ട്രാം വരുന്നു

    യാസ്​ ദ്വീപ്​ മുതൽ വിമാനത്താവളം വരെ 20മിനിറ്റിലെത്താം
    യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ അബൂദബിയിൽ ട്രാം വരുന്നു
    അബൂദബി: നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്​ഥലങ്ങളിലേക്കും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും യാത്ര എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്​ പുതിയ ട്രാം നിർമിക്കുന്നു. യാസ്​ ദ്വീപ്​ മുതൽ വിമാനത്താവളം വരെ നീളുന്ന സംവിധാനം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അബൂദബിയിൽ നടക്കുന്ന ‘ആഗോള റെയിൽ ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യപ്രദർശന, സമ്മേളന’ത്തിലാണ്​ പദ്ധതി അബൂദബി ട്രാൻസ്​പോർട്​ കമ്പനി(എ.ടി.ഡി) വെളിപ്പെടുത്തിയത്​.

    അബൂദബി ലൈറ്റ് റെയിൽ പദ്ധതി(എൽ.ആർ.ടി)ക്ക്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായും ഇത്​ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും എ.ഡി.ടി അറിയിച്ചു. നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സമയപരിധി വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം ആദ്യഘട്ടം യാസ് ഗേറ്റ്‌വേ പാർക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് യാസ് ദ്വീപിലെ വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളായ ഫെരാരി വേൾഡ്, യാസ് മറീന സർക്യൂട്ട്, യാസ് ബേ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് സായിദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, ഇത്തിഹാദ് പ്ലാസ, അൽ റഹ മാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്​ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരികുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​. ട്രാം പാതയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപടം ആഗോള റെയിൽ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക്​ പുറമെ താമസ മേഖലകളും വിമാനത്താവളവും ഉൾകൊള്ളുന്ന ശൃഖലയാണ്​ പാതയിലുള്ളത്​.

    ഒരോ അഞ്ചുമിനിറ്റിലും സർവീസുകൾ ട്രാം പാതയിലുണ്ടാകും. 600യാത്രക്കാരെ വരെ ഉൾകൊള്ളാവുന്ന ​ട്രാമുകൾ വലിയ ഈവന്‍റുകളുടെ സമയങ്ങളിൽ തിരക്ക്​ നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ അളവിൽ സഹായകരമാകും. പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കും പാത നിർമ്മിക്കപ്പെടുക.

    ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അർബൻലൂപ്​ പദ്ധതിയുമായും ട്രാമുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇത്തിഹാദ്​ അരീനയിലെ വലിയ പരിപാടികളുടെ സന്ദർഭത്തിലും മറ്റും ട്രാം ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. നൂതനമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടിക്കറ്റിങ്​ സംവിധാനവും മറ്റും ട്രാമിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഗതാഗതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ പുറന്തള്ളലും കുറക്കാൻ സംവിധാനം സഹായിക്കും. തടസ്സമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന്​ സ്കൂളിലേക്കും ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ എ.ഡി.ടി സി.ഇ.ഒ സഈദ്​ സാലിം അൽ സുവൈദി പറഞ്ഞു.

