    22 Nov 2025 8:22 AM IST
    22 Nov 2025 8:22 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു
    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: നി​ര​വ​ധി ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ അ​ഞ്ച് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി ഷോ​ള്‍ഡ​റി​ലൂ​ടെ ഓ​വ​ര്‍ടേ​ക്കി​ങ്, മ​റ്റു​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, ലൈ​ൻ തെ​റ്റി​ക്കു​ക, വ​ല​തു​വ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി​യു​ള്ള ഓ​വ​ര്‍ടേ​ക്കി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ല്‍കാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഡ​ന്‍ബ്രേ​ക്കി​ട​രു​തെ​ന്നും ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി മാ​ത്ര​മേ ഓ​വ​ര്‍ടേ​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്താ​വൂ എ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്‍ഡി​ക്കേ​റ്റ​ര്‍ ഇ​ടാ​തെ​യും റോ​ഡി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം നോ​ക്കാ​തെ​യും ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യും ധ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ലൈ​നു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക്കെ​തി​രേ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ട​ന​ടി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് റോ​ഡ് ഷോ​ള്‍ഡ​റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റോ​ഡ് ഷോ​ള്‍ഡ​റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് നി​ര​ന്ത​രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഫോ​ണ്‍ ചെ​യ്യു​ക​യോ സെ​ല്‍ഫി എ​ടു​ക്കു​ക​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ 800 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും നാ​ല് ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്‍റും ചു​മ​ത്തും. രാ​ജ്യ​ത്തു ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 95 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. 800 ദി​ര്‍ഹ​മും ലൈ​സ​ന്‍സി​ല്‍ നാ​ല് ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്‍റു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ സ്മാ​ര്‍ട്ട് പ​ട്രോ​ള്‍സും ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

