യു.എ.ഇ റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ അതിപ്രവാഹം

Madhyamam
    24 Aug 2025 7:44 PM IST
    24 Aug 2025 7:44 PM IST

    12 മാസത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​ 3.90 ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ
    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുതിക്കുന്നു. ദുബൈയിലെ ടോൾ ഗേറ്റ്​ ഓപറേറ്ററായ സാലികിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം 40.56 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. 2024ൽ ഇത്​ 40.17 ലക്ഷമായിരുന്നു. 12 മാസത്തിനിടെ നിരത്തുകളിലെത്തിയത്​ 3.90 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണ്​.

    അതായത്​ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ വാഹന രജിസ്​ട്രേഷനിൽ 9.35 ശതമാനമാണ്​ വർധന. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാംപാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഈ വർഷം രണ്ടാംപാദത്തിൽ വാഹന രജിസ്​ട്രേഷനിൽ രണ്ട്​ ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവും രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ സമയങ്ങളിൽ ദുബൈയിലെ ജനസംഖ്യയിലും വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്​. ദുബൈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്​ സെന്‍ററിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച്​ 2024 ജൂണിനും 2025 ജൂണിനും ഇടയിൽ എമിറേറ്റിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 2.8 ലക്ഷത്തിന്‍റെ വർധവാണുണ്ടായത്​.

    ​ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ)യുടെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്​ ദുബൈയിൽ മാത്രം പകൽ സമയങ്ങളിൽ റോഡുകളിലെത്തുന്നത്​ 35 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണ്​. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തേക്കാൾ രജിസ്​ട്രേഷനിൽ 10 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനയാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. ഇത്​ ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ 2-4 ശതമാനം കൂടുതലാണ്​.

    കടുത്ത വേനൽകാലത്ത്​ നിരവധി താമസക്കാർ വിദേശങ്ങളിലേക്ക്​ പോയ സമയങ്ങളിൽ ഗതാഗത തിരക്ക്​ അൽപം കുറയുമെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ​ ഉയരുന്നതായി കാണാം​. പ്രത്യേകിച്ച്​ രാവി​ലത്തേയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലേയും തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ. ആഗസ്റ്റ്​ 25ന്​ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവധി​ അവസാനിപ്പിച്ച്​ കൂടുതൽ താമസക്കാർ കൂടി തിരികെയെത്തുന്നതോടെ നിരത്തുകളിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളെത്തുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ.

    മറ്റ്​ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന്​ ദുബൈയിലേക്ക്​ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പിന്നേയും വർധിക്കും. ഗതാഗത കുരുക്ക്​ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും അതിന്​ അനുസരിച്ച്​ വാഹനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്​ 30 ശതമാനം വരെ ​മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും തയാറാക്കിവരുന്നുണ്ട്​.

    തിരക്ക്​ കുറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ടോൾ നിരക്കുകളും അതോറിറ്റി ഉയർത്തുകയും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ 100 കോടി ദിർഹമിലധികം ചെലവിട്ട്​ 30 അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​.

