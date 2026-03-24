Madhyamam
    date_range 24 March 2026 8:46 AM IST
    date_range 24 March 2026 8:46 AM IST

    ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​; നേരത്തെ പുറപ്പെടണമെന്ന്​ ദുബൈ എയർപോർട്ട്​ അതോറിറ്റി

    ദുബൈ: അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക്​ സുരക്ഷ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച്​ എയർപോർട്ട്​ അതോറിറ്റി. നിരവധി വിമാന സർവിസുകളെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക്​ പുറപ്പെടണമെന്നും അതോറിറ്റി അഭ്യർഥിച്ചു.

    തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ. ശക്​തമായ മഴമൂലം തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ റോഡുകളിൽ ഗതാഗത തടസ്സത്തിന്​ സാധ്യയേറെയാണ്​. ഇതിനാൽ​ ദുബൈ, ആൽമക്​തൂം വിമാനത്താളവങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന്‍റെ നാല്​ മണിക്കൂർ മുമ്പ്​ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തണണം. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്​ പുറപ്പെടും മുമ്പ്​ വിമാന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഉറപ്പാക്കണം.

    TAGS:dubai airportTraffic JamAirport authorityDepartures
    News Summary - Traffic jam; Dubai Airport Authority urges early departures
