cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഷാ​ർ​ജ: ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വി​ൽ അ​ട​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ നീ​ട്ടി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജൂ​ലൈ 31ന്​ ​തീ​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ഴ​ക​ൾ www.srta.gov.ae എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും അ​ൽ അ​സ്‌​റ​യി​ലെ ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ലും ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ലും ക​ൽ​ബ​യി​ലു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സ്‌ വ​ഴി​യും അ​ട​ക്കാം. 2015 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 2022 മാ​ർ​ച്ച് 31വ​രെ ചു​മ​ത്തി​യ പി​ഴ​ക​ളാ​ണ് ഇ​ള​വി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

Traffic fines waived in Sharjah; The deadline has been extended to Sunday