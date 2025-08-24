Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 7:53 AM IST
    24 Aug 2025 7:53 AM IST

    ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ; പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യാ​യ 20,000 ദി​ർ​ഹം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങി​യ വ​ക​യി​ൽ പ​ണം ന​ല്‍കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​യു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ള്‍ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് അ​ല്‍ഐ​ന്‍ സി​വി​ല്‍, കോ​മേ​ഴ്‌​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ക്ലെ​യിം​സ് കോ​ട​തി. വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തു​ക​യാ​യ 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​നാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ത​ന്നെ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി കാ​ര​ണ​സ​ഹി​തം നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    വി​ൽ​പ​ന​ക​രാ​ര്‍ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള തു​ക​യാ​യ 20,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ വ​ന്നു​ചേ​ര്‍ന്ന 2,680 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 4,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി ന​ട​ത്തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ഴ​ക​ള്‍ ത​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ വ​ന്നു​ചേ​ര്‍ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ത​ന്‍റെ മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ പു​തു​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ല്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ വാ​ഹ​നം വി​റ്റ സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി 14 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ സ​ഹി​തം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ട​മ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ല്‍ ഉ​ട​മ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തി​നാ​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് വ​ന്നു​ചേ​ര്‍ന്ന ട്രാ​ഫി​ക് ഫൈ​ന്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ത​ന്നെ വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

