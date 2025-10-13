Begin typing your search above and press return to search.
    ട്രാഫിക്​ പിഴ കുടിശ്ശിക: ദുബൈയിൽ 28 വാഹനങ്ങൾ പിടിയിൽ

    6,000 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ഴ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്​
    Vehicles seized by Dubai Traffic Police
    ദു​ബൈ ട്രാ​ഫി​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: പി​ഴ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 28 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ ദു​ബൈ ട്രാ​ഫി​ക്​ പൊ​ലീ​സ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ​ പു​തു​ക്കാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ​ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജു​മ സ​ലിം ബി​ൻ സു​വൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ പി​ഴ 6,000 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. പി​ഴ​ത്തു​ക കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്​ ക​ടു​ത്ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​നി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി പി​ഴ​ത്തു​ക അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ടെ​ക്സ്റ്റ്​​ മെ​സേ​ജി​ലൂ​ടെ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പൊ​ലീ​സ്​ നേ​രി​ട്ട്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​ഷ​യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​തെ റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യ്​​നി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ, ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 1,287 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, താ​മ​സ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 6,187 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടാ​ൽ 5,00 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഘ​ട​ന​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ 100 കാ​റു​ക​ളും 40 ബൈ​ക്കു​ക​ളും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

