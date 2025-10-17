Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:01 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:01 AM IST

    ‘ട്രാക്കില്ലാ ട്രാം’ മെട്രോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും

    സം​വി​ധാ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ പ​ഠ​നം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും
    ‘ട്രാക്കില്ലാ ട്രാം’ മെട്രോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും
    ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ ട്രാ​മി​ന്‍റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ ട്രാം ​സം​വി​ധാ​നം ദു​ബൈ മെ​ട്രോ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ​ജൈ​ടെ​ക്സി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ന​വീ​ന ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​നം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലോ മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യോ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും. 2030ഓ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം 25 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്മാ​ർ​ട്ട്, ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ രീ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ ദു​ബൈ ട്രാം ​സം​വി​ധാ​നം ട്രാ​ക്കി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തു​താ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ ട്രാ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഒ​പ്​​റ്റി​ക്ക​ൽ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ, ജി.​പി.​എ​സ്, ലി​ഡാ​ർ സെ​ൻ​സി​ങ്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ‘വെ​ർ​ച്വ​ൽ’ ട്രാ​ക്ക്​ നി​ശ്​​ച​യി​ക്കും. റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ബ​സു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ ​ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ ട്രാ​മു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി ഇ​വ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ലൈ​നു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കും. ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മി​ത്.

    ബ​സു​ക​ൾ​പോ​ലെ നി​ശ്​​ചി​ത റൂ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ട്രാം ​ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ക. സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റു​ക​യും ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ബ​സു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ഇ​തി​ന്​ ക​ഴി​യും. ആ​കെ 300 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രേ​സ​മ​യം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​റ്റ​റി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്​ ഒ​രൊ​റ്റ ചാ​ർ​ജി​ൽ 100 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ വ​രെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​കും.

    സാ​ധാ​ര​ണ ട്രാ​മി​നേ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​ണി​ത്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജൈ​ടെ​ക്സി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള 11 ന​വീ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ ട്രാം ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ, ദു​ബൈ മൊ​ബി​ലി​റ്റി ലാ​ബ്, സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക​ണ​ക്ട​ഡ്​ വാ​ഹ​ന ശൃം​ഖ​ല, ഓ​ട്ടോ​ചെ​ക്ക്​ 360, സു​ര​ക്ഷി​ത ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട്​ മൊ​ബി​ലി​റ്റി സം​വി​ധാ​നം, സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക്​ സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം, പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി, ഇ​ൻ​റ​റാ​ക്ടി​വ്​ കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ, എ.​ഐ ഫാ​ക്ട​റി എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    TAGS:metrotramgulfUAE
