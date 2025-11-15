Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightടൂ​ർ​​​ണ​മെ​ന്‍റ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:22 AM IST

    ടൂ​ർ​​​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ടൂ​ർ​​​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം
    cancel
    camera_alt

    അ​മി​ഗോ​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ജൈ​റ​യു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​മി​ഗോ​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ജൈ​റ​യു​ടെ ഏ​ക​ദി​ന ഇ​ൻ​ഹൗ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും ജ​ഴ്‌​സി വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ക​ൽ​ബ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സേ​വി​യ​ർ ആ​ന്‍റ​ണി, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാ​മ​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​മി​ഗോ​സ് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​മീ​റു​ൽ ഇ​ബ്നു, ന​ജീ​ബ്, നൗ​ഷാ​ദ്, ലു​ഖ്‌​മാ​ൻ, അ​ബി​ൻ ഷാ​ഫി, സ​മ്പ​ത്ത്, നി​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentUAE NewsTrophy Releasegulf news malayalam
    News Summary - Tournament Trophy Unveiling
    Similar News
    Next Story
    X