Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 9:51 AM IST

    ചൈ​നീ​സ് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ര​വേ​ൽ​പ്

    ചൈ​നീ​സ് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ര​വേ​ൽ​പ്
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ചൈ​നീ​സ് യാ​ത്രി​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ചൈ​നീ​സ് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ (ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3) എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ചൈ​നീ​സ് യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സാ​ണ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) വ​ര​വേ​ൽ​പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ ചൈ​നീ​സ് പ​താ​ക​ക​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ചു​വ​ന്ന​നി​റ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ശം​സ അ​ച്ച​ടി​ച്ച ബ്രോ​ഷ​റു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സ്റ്റാ​മ്പും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ല​മും സ​ലാ​മ​യും കൂ​ടാ​തെ ചൈ​നീ​സ് ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്രി​ക​രെ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്.

    X