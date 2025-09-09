Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Sept 2025 8:08 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 8:08 AM IST

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഗ​താ​ഗ​തം; പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ

    ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക ആ​ർ.​ടി.​എ​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​കും​
    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഗ​താ​ഗ​തം; പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ
    ആ​ർ.​ടി.​എ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്

    ദു​ബൈ: വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പു​മാ​യി ​സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത ​അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​ പെ​ർ​മി​റ്റ്​ ന​ൽ​ക​ൽ, പെ​ർ​മി​റ്റ്​ പു​തു​ക്ക​ൽ, ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ, പു​തു​ക്ക​ൽ, ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ വാ​ഹ​ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​നി മു​ത​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ ന​ൽ​ക​ണം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലും മു​ൻ​നി​ര ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​​ ഇ​തു​വ​ഴി ആ​ർ.​ടി.​എ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യും. കൂ​ടാ​തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി മേ​ഖ​ല​യെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും സം​രം​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന 2023ലെ ​എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, 2025ലെ ​അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ.​ടി.​എ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ‌.​ടി.‌​എ​യു​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും നി​​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ക. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​തി​ന്‍റെ നേ​ട്ടം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Touristtrafficrtanew directions
