Madhyamam
    U.A.E
    date_range 24 Nov 2025 7:23 PM IST
    date_range 24 Nov 2025 7:23 PM IST

    ഷാർജയിൽ വാഹനമിടിച്ച്​ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്​ ദാരുണാന്ത്യം

    അപകടശേഷം നിർത്താതെ പോയ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
    sharjah, toddler, car, boy,ഷാർജ, കാറപകടം,​ ആൺകുട്ടി
    ഷാർജ: എമിറേറ്റിൽ വാഹമിടിച്ച്​ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്​ ദാരുണാന്ത്യം. 14 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ്​ മരിച്ചത്​. അപകട ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ പോയ ഡ്രൈവറെ ഷാർജ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റുചെയ്തു. നവംബർ മൂന്നിന്​ വൈകിട്ട്​ നാലു മണിയോടെ കുട്ടിയുടെ വീടിന്​ സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം. വീടിനകത്ത്​ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടി പുറത്തേക്ക്​ ഓടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ്​ സംശയിക്കുന്നത്​. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ഡ്രൈവർ സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നുവെന്ന്​ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    രണ്ട്​ വയസ്സുകാരനായ സഹോദരന്‍റെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം. സഹോദരൻ ആണ്​ വിവരം മാതാവിനെ അറിയിച്ചത്​. ഇവർ ഉടൻ ഷാർജ പൊലീസിന്‍റെ ഓപറേഷൻസ്​ റൂമിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വാസിത്​ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പട്രോൾ സംഘം ഉടൻ സ്ഥലത്ത്​ എത്തുകയും പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന്​ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്​ ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അറസ്റ്റ്​ ചെയ്യുന്നതും. പ്രതിയെ നിയമനടപടികൾക്കായി പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷന്​ കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്​.


    TAGS:UAE NewsSharja NewsAccident News
    X