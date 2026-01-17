Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ന്​ ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം’; പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​നം

    ഇ​ന്ന്​ ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം’; പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​നം
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ജ​നു​വ​രി 17 ശ​നി​യാ​ഴ്ച ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം’ ആ​ച​രി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ധീ​ര​ത​യെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ഭേ​ദ്യ​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി ‘വാം’ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യു​ടെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള അ​തി​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ​ര​മെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഹൂ​തി വി​മ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ‘ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​നം’ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഐ​ക്യ​വും ശ​ക്​​തി​യും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ പെ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ജ​നു​വ​രി 17ന്, ​യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും ചെ​യ്ത ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം, ഐ​ക്യം, ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം എ​ന്നി​വ​യെ ഓ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കാ​നും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും ഉ​ള്ള ന​മ്മു​ടെ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വും വീ​ണ്ടും പു​തു​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്മാ​ൻ, ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ആ​കാ​ശ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.

    2022 ജ​നു​വ​രി 17ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്ക് സം​ഭ​ര​ണ ​​സ്ഥ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​റ് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും ഒ​രു പാ​കി​സ്താ​ൻ പൗ​ര​നു​മാ​ണ്​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

