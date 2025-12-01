Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Dec 2025 9:22 AM IST
    1 Dec 2025 9:22 AM IST

    നാ​ളെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​നം: രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും ആ​ഘോ​ഷം

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജ്യം സ്മാ​ര​ക​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    നാ​ളെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​നം: രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും ആ​ഘോ​ഷം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: 54 മ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​നാ​ണ്​ രാ​ജ്യം ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​തു അ​വ​ധി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. കെ.​എം.​സി.​സി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ, ഓ​ർ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ ​പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​നോ​ടു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​പു​ല​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ദു​ബൈ മം​സാ​ർ ശ​ബാ​ബ്​ അ​ൽ അ​ഹ്​​ലി ക്ല​ബ്​ ഓ​പ​ൺ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ക്​ അ​ൽ മ​ർ​റി​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക. സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഓ​ർ​മ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷം. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഏ​താ​നും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ അ​വ​ധി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ധി​പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ട്ടേ​റെ​പ്പേ​ര്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പു​ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ന്‍ഡോ -അ​റ​ബ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സം എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കു​ക​യും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ധീ​ര​സൈ​നി​ക​രു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ര്‍ഥം യു.​എ.​ഇ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ്മാ​ര​ക​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഗ്രാ​ന്‍ഡ് മോ​സ്‌​കി​ന് എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്തെ വാ​ഹ​ത് അ​ല്‍ ക​രാ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി​യി​ല്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ക​ര, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ​സേ​ന മേ​ധാ​വി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ​യും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ശാ​ന്തി​ക്കാ​യി പ്രാ​ര്‍ഥ​ന ന​ട​ത്തി.

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ച​ര​ണ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ കോ​ര്‍ട്ടി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ ഓ​ഫീ​സ് ഓ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ന്‍ഡ് മാ​ര്‍ട്ടി​യേ​ഴ്‌​സ് ഫാ​മി​ലീ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​വും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 1971 ന​വം​ബ​ര്‍ 30ന് ​യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യാ​യ സാ​ലം സു​ഹൈ​ല്‍ ബി​ന്‍ ഖാ​മി​സി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണാ​ര്‍ഥ​മാ​ണ് ഈ ​ദി​ന​ത്തെ സ്മാ​ര​ക​ദി​ന​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    X