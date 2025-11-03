Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:01 AM IST

    ഇ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​നം; രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​രാ​ത്രി 8.30ന്​​
    ഇ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​നം; രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും
    cancel

    ​അ​ബൂ​ദ​ബി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും അ​ഭി​മാ​ന​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഇ​ന്ന്​ പാ​ത​ക​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കൃ​ത്യം 11ന് ​രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വീ​ടു​ക​ളും ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് ആ​ല്‍ മ​ക്തൂം എ​ല്ലാ​വ​രും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യാ​ണ് ഓ​രോ പ​താ​ക​ദി​ന​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. കീ​റ​ലു​ക​ളും മ​ങ്ങ​ലു​മി​ല്ലാ​​ത്ത പ​താ​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. പ​ച്ച, വെ​ള്ള, ക​റു​പ്പ്, ചു​വ​പ്പ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് നി​റ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​താ​ക രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്​ ഇ​മാ​റാ​ത്തി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ മൈ​ന​യാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ക​ടു​ത്ത ജ​യി​ല്‍ ശി​ക്ഷ​യും പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും. പ​താ​ക​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30ന് ​ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ അ​തി​ഗം​ഭീ​ര ഡ്രോ​ണ്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ക്കും. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​കാ​ശ​ത്ത് വ​ർ​ണ​പ്പൂ​ര​മൊ​രു​ക്കും. ബു​ര്‍ജ് അ​ല്‍ അ​റ​ബി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഉം​സു​ഖീം ബീ​ച്ചി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ 13ാം വ​ര്‍ഷ​വും ഫ്ലാ​ഗ് ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​ക്ക​ന്മാ​രാ​യി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍, ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഈ​ദ് ആ​ല്‍ മ​ക്തൂം എ​ന്നി​വ​രോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ​താ​ക​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഛായാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ ഫ്ലാ​ഗ് ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാം.

    പ​താ​ക ദി​ന​ത്തി​ന് പൊ​തു അ​വ​ധി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലെ ഈ​ദ് അ​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന് (ദേ​ശീ​യ​ദി​നം) മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Today is National Flag Day; the flag will be hoisted across the country
    Similar News
    Next Story
    X