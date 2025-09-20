Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:37 AM IST

    ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് നേ​തൃ​ക്യാ​മ്പ്​ നാ​ളെ

    ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് നേ​തൃ​ക്യാ​മ്പ്​ നാ​ളെ
    ദു​ബൈ: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡി​ലെ ദ ​അ​ക്ക്വി​ല സ്കൂ​ളി​ൽ (സ്കൈ​കോ​ർ​ട്ട്സ് ട​വ​ർ Aക്ക്​ ​മു​ന്നി​ൽ) ന​ട​ക്കു​ന്ന ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് നേ​തൃ​ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ് ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ സ​വ്യ​സാ​ചി സെ​ൻ​ഗു​പ്ത മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. യു.​എ.​ഇ, ല​ബ​നാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് 127 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ലാ​ണ് സെ​ൻ​ഗു​പ്ത മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ മു​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡി.​ടി.​എം കേ​ണ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​റാ​ദ് പ്ര​ത്യേ​ക ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് ന​ട​ത്തും. ദു​ബൈ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് 127ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ 4000ത്തി​ന​ടു​ത്തു അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് : 055-5537147.

