Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightടി.​കെ.​എം.​എം കോ​ള​ജ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:39 AM IST

    ടി.​കെ.​എം.​എം കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ടി.​കെ.​എം.​എം കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ടി.​കെ.​എം.​എം കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്​ ​ഷാ​ർ​ജ റോ​ള ഏ​ഷ്യ​ൻ എം​ബ​യ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹ​സി​ന രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് പി. ​നാ​യ​ർ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ത്മ​രാ​ജ് ശ​ശി​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ള​ക്ക്​ കൊ​ളു​ത്തി ‘കോ​ള​ജ് ജ​ങ്ഷ​ൻ സീ​സ​ൺ 3 - താ​ളം മേ​ളം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ന് ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്ക​ൽ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മാ​താ​രം കൈ​ലാ​ഷ്​ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഹ​സി​ന രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ത്മ​രാ​ജ്, അ​ക്കാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ക്കാ​ഫ് മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ത്താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ജി​ത് പി. ​നാ​യ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ‘സെ ​നോ ടു ​ഡ്ര​ഗ്സ്’ കാ​മ്പ​യി​നും ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും ന​ട​ത്തി.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ശേ​ഷം ബോം​ബെ ലേ​ല​വും മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ബോം​ബെ ലേ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​മാ​യ ശി​വ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ അ​യ്യ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​നോ​ദ്, സ​ജി​ലാ​ൽ, അ​ഖി​ൽ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ഋ​തി​ക് സു​രേ​ഷ്, കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:collegealumnionamUAEcelebration.
    News Summary - TKMM College Alumni Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X