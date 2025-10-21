Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ടി.​കെ.​എം.​സി.​ഇ എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്​​ സീ​സ​ൺ 7ന്​ ​തു​ട​ക്കം

    ടി.​കെ.​എം.​സി.​ഇ എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്​​ സീ​സ​ൺ 7ന്​ ​തു​ട​ക്കം
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് (ഇ.​പി.​എ​ൽ) ഏ​ഴാം സീ​സ​ണ്​ ​ വി​ഷ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ തു​ട​ക്കം. ടി.​കെ.​എം.​സി.​ഇ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ.

    മു​ൻ കേ​ര​ള ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്യാ​പ്റ്റ​നും ബി.​സി.​സി.​ഐ ലെ​വ​ൽ എ ​കോ​ച്ചു​മാ​യ സോ​ണി ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ട്രോ​ഫി​ക​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു. 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ 40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ലീ​ഗി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 21നാ​ണ്​ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ ഫി​നാ​ലെ.

