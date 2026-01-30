Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 6:48 AM IST

    ടി.​കെ.​സി. കാ​ദ​ർ ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ടി.​കെ.​സി. കാ​ദ​ർ ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ടി.​കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഹാ​ജി​ക്ക് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര മെ​മ​ന്‍റോ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​ശ​ര​ണ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വേ​ദ​ന​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് അ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ടി.​കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഹാ​ജി​ക്ക് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ദു​ബൈ അ​ബു​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പി.​എ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​പി. റ​ഫീ​ഖ് പ​ട​ന്ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ് മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി.​കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഹാ​ജി​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര​യും ഷാ​ൾ ഹം​സ തൊ​ട്ടി​യും അ​ണി​യി​ച്ചു.

    മും​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഗ്രാ​ന്‍റ്​ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് സ​ർ ജെ.​ജെ. ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സി​ൽ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കോ​ട്ട മെ​റി​റ്റി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ ഫാ​ത്തി​മ ഫൈ​സ​ലി​ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ​രു​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീ​മി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ വി​സ കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പു​തു​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, പി.​കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഹാ​ജി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. കെ.​എം.​സി.​സി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഹ​സൈ​നാ​ർ ഹാ​ജി, സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്ര​മ്പ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മൊ​ഗ്രാ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - TKC Kader Haji was given a pilgrimage
