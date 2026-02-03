Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ദ്യ​ നൂ​ത​ന ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തും​ബെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി

    നൂ​ത​ന ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ശേ​ഷം തും​ബെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും മ​റ്റു ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ചാ​ര​ക​രും

    രോ​ഗി​ക്കൊ​പ്പം

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: ആ​ദ്യ​ത്തെ നൂ​ത​ന ഹൃ​ദ​യ ബൈ​പാ​സ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ (കൊ​റോ​ണ​റി ആ​ർ​ട്ട​റി ബൈ​പാ​സ് ഗ്രാ​ഫ്റ്റി​ങ്) വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തും​ബെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 51 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ രോ​ഗി​ക്കാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രോ​ഗി​ക്ക് പ്ര​മേ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മി​ക​ച്ച പ​രി​ച​ര​ണ​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഹൃ​ദ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ഫ്-​പ​മ്പ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡ​ബി​ൾ വെ​സ​ൽ ബൈ​പാ​സ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മു​ള്ള സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ കു​റ​യു​ക​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള രോ​ഗ​മു​ക്​​തി സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ഫ​റാ​ഗി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ കാ​ർ​ഡി​യോ​തോ​റാ​സി​ക് സ​ർ​ജ​റി സം​ഘ​മാ​ണ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ര​ണ്ട് ഗ്രാ​ഫ്റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​പ്ര​വാ​ഹം ശ​രി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ശേ​ഷം രോ​ഗി ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​തം തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ശാ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​ജ​യം ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ക്ബ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തും​ബെ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ൾ, ക്രി​റ്റി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ, ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

