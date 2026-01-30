Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 7:43 AM IST

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം; ‘തും​​ബെ കെ​യേ​ഴ്​​സ്’​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പ്​

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം; ‘തും​​ബെ കെ​യേ​ഴ്​​സ്’​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പ്​
    തും​ബെ കെ​യേ​ഴ്​​സ്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ്​

    ദു​ബൈ: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ‘തും​ബെ കെ​യേ​ഴ്​​സ്’​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പ്. ആ​രോ​ഗ്യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പി​ന്തു​ണ, ക്ഷേ​മം, അം​ഗീ​കാ​രം, നേ​തൃ​ത്വ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി. തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പ്​ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ന്‍റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ തും​​​ബെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ​കെ​യ​റി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പു​ക​ൾ, ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന, തും​ബൈ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നാ​ല്​ മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ബോ​ഡി ചെ​ക്ക​പ്പു​ക​ൾ, ബോ​ഡി ആ​ൻ​ഡ്​ സോ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ക്ല​ബ്, സ്​​പാ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ്​ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പും കോം​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി ഗ്രൂ​മി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വെ​ൽ​നെ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ, ലൈ​ഫ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ​വ​ർ​ക്ക്​​മെ​ൻ​സ്​​ കോം​പ​ൻ​സേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ തും​ബെ കെ​യേ​ഴ്​​സ്​ വ​ഴി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ​ൾ​ഫ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മെ​റി​റ്റ്​ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, തും​ബെ കോ​ള​ജ്​ ഓ​ഫ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്​​കെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ വ​ഴി പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​രും​ത​ല​മു​റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വ​ള​ർ​ച്ച, നേ​തൃ​ത്വം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​കൂ​ടി നി​ക്ഷേ​പം വ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ക​ട​നം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഇ​ൻ​സെ​ന്‍റി​വു​ക​ൾ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ​ക്സ്​​ക്ലൂ​സി​വ്​ ബെ​നി​ഫി​റ്റു​ക​ൾ, വാ​ർ​ഷി​ക ബോ​ണ​സ്, വി​വി​ധ തും​ബെ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ​ബ്​​സി​ഡി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

