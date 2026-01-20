Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:35 AM IST

    തും​ബൈ കോ​ള​ജും ഡാ​റ്റാ​വീ​വ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു

    തും​ബൈ കോ​ള​ജും ഡാ​റ്റാ​വീ​വ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു
    തും​ബൈ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ, ഡാ​റ്റാ​വീ​വ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഗ​ൾ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ(​ജി.​എം.​യു) ഭാ​ഗ​മാ​യ തും​ബൈ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഡാ​റ്റാ​വീ​വ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. ജി.​എം.​യു ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. മ​ണ്ട വെ​ങ്ക​ട്​​ര​മ​ണ, കോ​ള​ജ് ഡീ​ൻ പ്ര​ഫ. അ​മീ​ർ സെ​യ്ദ്, ഡാ​റ്റാ​വീ​വ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​ർ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഒ​പ്പു​വ​ച്ച​ത്.

    സ​ഹ​ക​ര​ണം എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി.​എം.​യു​യി​ൽ ഡാ​റ്റാ​വീ​വ് എ.​ഐ ലാ​ബു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വി​ഷ​ൻ, ജ​ന​റേ​റ്റീ​വ് എ.​ഐ, ഡാ​റ്റ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ ആ​ഗോ​ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഭാ​വി മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട്​ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി സം​യു​ക്ത​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്യു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക്സ്, പ്ര​വ​ച​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മെ​ന്റ​ർ​ഷി​പ്പ്, ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പ്, ഇ​​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ചാ​ല​ഞ്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ജി.​എം.​യു​യും തും​ബൈ കോ​ളേ​ജ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ എ.​ഐ ഇ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​റും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ.​ഐ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

