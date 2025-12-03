Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതൃശൂർ സൂപ്പർ ലീഗ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 7:47 AM IST

    തൃശൂർ സൂപ്പർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് സമാപനം

    text_fields
    bookmark_border
    തൃശൂർ സൂപ്പർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് സമാപനം
    cancel
    camera_alt

    തൃ​ശൂ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്​ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ തൃ​ശൂ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റേ​ഴ്‌​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഡി.​സി.​എ​സ് അ​രീ​ന ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​ന​ട​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് സീ​സ​ൺ 5ൽ ​തൃ​ശൂ​രി​ലെ 16 ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഷാ​ഹി തൃ​ശൂ​ർ ട​സ്കേ​ഴ്സ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ക്കോ​സ് അ​ൽ മ​ദീ​ന എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​രി​നെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    റി​ബ​ൽ​സ് അ​രി​യ​ന്നൂ​രി​ന്‍റെ സു​ജി​ത്ത് എ​ട്ടു​മ​ന മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നും മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​റു​മാ​യി. ഷാ​ഹി തൃ​ശൂ​ർ ട​സ്കേ​ഴ്സി​ന്‍റെ സു​മേ​ഷ് സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​നാ​ണ്​ മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ. മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്കി​ന്‍റെ ഫാ​റൂ​ഖ് മി​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ​റും രാ​ഹു​ൽ അം​ബ്രോ മി​ക​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​നു​മാ​യി.

    എ​മ​ർ​ജി​ങ്​ പ്ലെ​യ​റാ​യി അ​ൽ​സാ​ഹി പാ​ക്ക് വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ മ​ഷൂ​ഖി​നെ​യും ലെ​ജ​ൻ​ഡ​റി പ്ലെ​യ​റാ​യി എം.​സി.​സി ചെ​റ്റു​വ​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മി​നെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഒ​ഗേ​ര ഫ​ൺ ഡേ’ ​കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ഗെ​യി​മു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി.

    സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്ക് ഉ​ട​മ സു​ഹൈ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്മ​യി​ൽ വെ​ന്മേ​നാ​ട്, രൂ​പേ​ഷ് ര​വി, ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​ക്ക​ശ്ശേ​രി, ബ​ക്ക​ർ ത​ളി, സു​ഹൈ​ൽ, ജി​യാ​സ്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, സ​ലീം, രാ​കേ​ഷ്, റെ​ജി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടി.​എ​സ്.​എ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Super Leaguecricket leagueconcludesThrissur
    News Summary - Thrissur Super League Cricket League concludes
    Similar News
    Next Story
    X