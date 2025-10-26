Begin typing your search above and press return to search.
    "മ്മ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം' ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ

    മ്മ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ
     മ്മ​ടെ തൃ​​ശൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മ്മ​ടെ തൃ​​ശൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ്മ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം’ ന​വം​ബ​ർ 15, 16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ദു​ബൈ സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ്​ ആ​റാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ൻ പൂ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക​യെ​ന്ന്​ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ദി​നേ​ശ്​ ബാ​ബു വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ പൂ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. 15ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്​ മ​ണി​ക്ക്​ പൂ​ര​ത്തി​ന്​ കൊ​ടി​യേ​റും. ശേ​ഷം ശ​ക്ത​ൻ ത​മ്പു​രാ​ൻ പ്ര​തി​മ​യു​ടെ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും ആ​ന​ച്ച​മ​യം, ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യി​ക ഗൗ​രി ല​ക്ഷ്മി ന​യി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റും ഡി.​ജെ സാ​വി​യോ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഡി.​ജെ​യു​മു​ണ്ടാ​കും.16ന് ​വൈ​കീ​ട്ട്​ കേ​ളി​കൊ​ട്ടോ​ടെ പൂ​ര​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. തേ​രൊ​ഴി രാ​മ​ക്കു​റി​പ്പ്, കു​നി​ശേ​രി അ​നി​യ​ൻ മാ​രാ​ർ, പെ​രു​വ​നം കു​ട്ട​ൻ മാ​രാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​വ്യാ​നു​ഭ​വം പ​ക​രും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഗം​ഭീ​ക​ര വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​ട​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ 150ൽ ​പ​രം കു​ട​ക​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ​ ആ​റ്​ ആ​ന​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തും. ര​മേ​ശ്​ പി​ഷാ​ര​ടി, ക​ല്ലു മാ​ത്തു, ജ​യ​രാ​ജ്​ വാ​ര്യ​ർ, ജാ​സി ഗി​ഫ്​​റ്റ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. പൂ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി എ​ടു​ക്കാം. ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ 50 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​രം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൂ​ര ന​ഗ​രി​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കും. ആ​ദ്യ ദി​നം 6000 പേ​രെ​യും ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം 20,000 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ്മ​ടെ തൃ​​ശൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം അ​ബ്​​ദു, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​മ​ൽ കേ​ശ​വ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബാ​ലു ത​റ​യി​ൽ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ അ​ജി​ത്​ കു​മാ​ർ​ തോ​പ്പി​ൽ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജേ​ഷ്​ മേ​നോ​ൻ, മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ മേ​നോ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ശ്യാം ​ലാ​ൽ, ല​ദീ​പ്, ദി​ൽ​ന ദി​നേ​ഷ്, ജെ.​കെ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, രാ​ഹു​ൽ മു​ര​ളി, സ​മീ​ർ, വി​വേ​ക്, സി​ന​ർ​ജി ഇ​വ​ന്‍റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ബി​ന്ദു ന​യാ​ർ, പ്ര​ജീ​ഷ്​ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

