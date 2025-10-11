Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    11 Oct 2025 8:24 AM IST
    Updated On
    11 Oct 2025 8:24 AM IST

    അക്കാഫ് ഇവന്‍റ്​സ്​ കലോത്സവം തൃശൂർ കേരളവർമ കോളജ് ജേതാക്കൾ

    അക്കാഫ് ഇവന്‍റ്​സ്​ കലോത്സവം തൃശൂർ കേരളവർമ കോളജ് ജേതാക്കൾ
    അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സി​ന്റെ കാ​മ്പ​സ്​ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ‘അ​ക്കാ​ഫ്

    ക​ലോ​ത്സ​വം’

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സി​ന്‍റെ കാ​മ്പ​സ്​ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ‘അ​ക്കാ​ഫ് ക​ലോ​ത്സ​വം’ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ക​ലാ​മേ​ള ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    തൃ​ശൂ​ർ കേ​ര​ള​വ​ർ​മ കോ​ള​ജ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ക്കാ​ഫ് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഐ​സ​ക് ജോ​ൺ പ​ട്ടാ​ണി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചാ​ൾ​സ് പോ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​സ്. ബി​ജു​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജൂ​ഡി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, മ​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​നൂ​പ് അ​നി​ൽ ദേ​വ​ൻ, അ​ഡ്വ. ബ​ക്ക​ർ അ​ലി, അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക്, ശ്യാം ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, അ​മീ​ർ ക​ല്ല​ത്ര, കെ.​വി മ​നോ​ജ്, വി.​സി. മ​നോ​ജ്, ഷ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത് കോ​ടോ​ത്ത്, ഫി​റോ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷി​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജാ​ഫ​ർ ക​ണ്ണാ​ട്ട്, റാ​ണി സു​ധീ​ർ, വി​ദ്യ പു​തു​ശ്ശേ​രി, ര​ശ്മി ഐ​സ​ക്, സി​ന്ധു ജ​യ​റാം, പ്ര​താ​പ് നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് കോ​ള​ജും പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ജി​ത വി​ജ​യ​നും​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. സം​ഘ​നൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ സെ​ന്‍റ്​ അ​ലോ​ഷ്യ​സ് കോ​ള​ജ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി.

    തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബാ​ർ​ട്ട​ൺ ഹി​ൽ കോ​ള​ജി​നാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം.

    സം​ഘ​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ജ ടെ​ക്നോ​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. കി​ഡ്സ് ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യി​ൽ ദ​യാ​ന​ബാ ദു​ആ​യും 10 മു​ത​ൽ 15 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ രാ​ജേ​ഷും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ക്കാ​ഫ് ടാ​ല​ന്‍റ്​ ബീ​റ്റ്‌​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷി​ബി​ൻ ലാ​ൽ സു​ന്ദ​ര​രാ​ജ​നാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ക്കാ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൻ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

