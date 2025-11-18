Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 7:57 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം അ​ഡ്വ. യു.​കെ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ഹ​ല്ല് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ മ​ഹ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.‘​മ​ഹ​ല്ല് ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​ഡ്വ. യു.​കെ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ മ​തി​ല​കം ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ഹ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. മ​ഹ​ല്ല് ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യി മാ​ത്രം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഇ.​പി. മൂ​സ ഹാ​ജി സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക് മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൗ​ക​ത്ത് പി.​സി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ർ​ക​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി തി​രു​വ​ത്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ യു.​കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ പ​ത്താ​യ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​സ്.​എം. ക​ട​വ​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മ​ഹ​ല്ല് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് കൊ​ച്ച​ന്നൂ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി അ​ന്തി​ക്കാ​ട്, ഷെ​റി​ൻ ഞ​മ​ന​ങ്ങാ​ട്, മു​ഹ​മ​മു​ണ്ണി​ഹാ​ജി, ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി തി​രു​വ​ത്ര, ഹി​ജാ​സ്, ഹ​ബീ​ബ് പ​ടി​യ​ത്ത്, ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ഹ​ഫീ​സ് മു​ന്നു​പീ​ടി​ക, സി​റാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsgulf news malayalamThrissur
    News Summary - Thrissur District Mahal Representative Association
    Similar News
    Next Story
    X