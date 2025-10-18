Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 8:41 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ഉം​റ സം​ഘം യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ഉം​റ സം​ഘം യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഉം​റ സം​ഘ​ത്തെ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യാ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉം​റ സം​ഘം യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ജി​ല്ല മ​ണ്ഡ​ലം, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കെ.​എം.​സി.​സി വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രു​മാ​ണ് യാ​ത്ര സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും യാ​ത്ര സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മ​ത​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷീ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ബീ​രാ​ൻ ബാ​ഖ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജ​മാ​ൽ മ​ന​യ​ത്ത് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബു ഷ​മീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, ഉ​മ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ, ഷ​മീ​ർ തൃ​ശൂ​ർ, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സാ​ദി​ഖ് തി​രു​വ​ത്ര, ഷാ​ഹി​ർ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര സം​ഘ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട്, ജി​ല്ല മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജം​ഷീ​ർ പാ​ടൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ, വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സി​യ അ​ബു ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccumrahUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - Thrissur District KMCC Umrah Association embarked on a pilgrimage
    Similar News
    Next Story
    X