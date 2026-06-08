Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതൃശൂർ ജില്ല...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 7:09 AM IST

    തൃശൂർ ജില്ല കെ.എം.സി.സി അവാർഡ് മീറ്റ് 14ന്

    text_fields
    bookmark_border
    തൃശൂർ ജില്ല കെ.എം.സി.സി അവാർഡ് മീറ്റ് 14ന്
    cancel

    ദുബൈ: കെ.എം.സി.സി തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അവാർഡ് മീറ്റ് ഈ മാസം 14ന് അബു ഹൈൽ കെ.എം.സി.സി ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കും. ജില്ല കമ്മിറ്റി സുവനീർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള ബ്രോഷർ പ്രകാശനം അന്ന് നടക്കും. ആക്ടിങ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ അബു ഷമീറിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി സമദ് ചാമക്കാല ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

    സംസ്ഥാന, ജില്ല മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളുടെ മക്കളിൽ പി.ജി, ഡിഗ്രി, പ്ലസ് ടു, എസ്‌.എസ്.എൽ.സി, പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയവരെ ആദരിക്കും. ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ വിപുലമായ പ്രവർത്തക സമിതിയോഗം ജൂൺ 28ന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ പട്ടിക്കര, സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തക സമിതിയംഗം മുഹമ്മദ്‌ വെട്ടുകാട്, ഭാരവാഹികളായ അഷ്‌റഫ്‌ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ആർ.വി.എം. മുസ്തഫ, ബഷീർ പെരിഞ്ഞനം, സത്താർ മാമ്പ്ര, നൗഷാദ് ടാസ്, ഹനീഫ് തളിക്കുളം, ജംഷീർ പാടൂർ, നൗഫൽ പുത്തൻപുരക്കൽ, ഉമ്മർ മുള്ളൂർക്കര എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ആക്ടിങ്​ സെക്രട്ടറി ഷമീർ പണിക്കത്ത് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബഷീർ വരവൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccgulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Thrissur District KMCC Award Meet on 14th
    Similar News
    Next Story
    X