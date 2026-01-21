Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Jan 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:02 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​ക​രു​ണ്യ​രം​ഗ​ത്തെ മ​ഹ​ത്താ​യ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ത് തൃ​ശൂ​രി​ലും യാ​താ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ​പ്പേ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​ർ പേ​ട്ര​ണും ഹോ​ട്പാ​ക് എം.​ഡി​യു​മാ​യ പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​എ. മു​ഹ​മ​ദ് റ​ഷീ​ദ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സി.​കെ. മ​ജീ​ദ്, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​കെ. ഹു​സൈ​ൻ, ഷി​യാ​സ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി ഹാ​ജി എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി, ഷം​സു​ദീ​ൻ കേ​ച്ചേ​രി, നി​സാം പ്രൊ​ട്ട​ക്ടോ​ൾ, സാ​ദി​ഖ് വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, വ​നി​താ വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​സ്‌​ന ന​ബീ​ൽ, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, അ​ബു​ഷ​മീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി.​എ​ച്ച്​ സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ല ക​ൺ​വീ​ന​റും ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ്ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ പെ​രി​ഞ്ഞ​നം, നൗ​ഷാ​ദ് ടി.​എ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, നൗ​ഫ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ, ഉ​മ്മ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, ഷ​മീ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X