    U.A.E
    date_range 14 Aug 2025 6:51 AM IST
    അ​ന​ധി​കൃ​ത സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ചി​കി​ത്സ; ദു​ബൈ​യി​ൽ മൂ​ന്നു സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​രു​ന്നും പി​ടി​കൂ​ടി
    അ​ന​ധി​കൃ​ത സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ചി​കി​ത്സ; ദു​ബൈ​യി​ൽ മൂ​ന്നു സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ദു​ബൈ: താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന മൂ​ന്ന്​ സ്ത്രീ​ക​ളെ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. മൂ​ന്നു പേ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യ ചി​കി​ത്സ​യും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​ക​യും നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (ഡി.​എ​ച്ച്.​എ) സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ മൂ​ന്നു സ്ത്രീ​ക​ളും പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പൗ​​ര​ക​ളാ​ണ്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ളെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്​ കൈ​മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സു​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​രം ട്രീ​റ്റ്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ഐ ​സ​ർ​വി​സി​ലോ 901 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ അ​റി​യി​ക്കാം.

    TAGS:womensDubaiUAE NewsGulf Newsduabi policeIllegalarrestedWomen's World CupCosmetic Treatment
    News Summary - Three women arrested in Dubai for illegal cosmetic surgery
