Madhyamam
    U.A.E
    വ്യാ​ജ മൊ​ബൈ​ൽ സി​ഗ്​​ന​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ; മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക്​ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ

    ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ
    വ്യാ​ജ മൊ​ബൈ​ൽ സി​ഗ്​​ന​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ; മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക്​ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ
    ദു​ബൈ: ​ബാ​ങ്ക്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​ജ ​മൊ​ബൈ​ൽ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക്​ ദു​ബൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തെ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​പേ​രും ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ജ​രാ​ണ്​. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത സി​ഗ്​​ന​ൽ ജാ​മ​റു​ക​ളും വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ യ​ഥാ​ർ​ഥ മൊ​ബൈ​ൽ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഹൈ​ജാ​ക്ക്​ ചെ​യ്ത്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്.

    ഇ​ത​റി​യാ​തെ ഈ ​ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ലി​ലേ​ക്ക്​ ബാ​ങ്ക്, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ക​യും ഇ​തു​വ​ഴി വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ഗോ​യും ഭാ​ഷ​യു​മാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ മ​റീ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ബാ​ങ്കി​ങ്​ മെ​സേ​ജു​ക​ൾ വ​ന്ന​ത്. ഇ​യാ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ടെ​ലി​കോം അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് വ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്​ പു​റ​ത്താ​യ​ത്. ദു​ബൈ മ​റീ​ന​ക്കും പാം ​ജു​മൈ​റ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്​ വ്യാ​ജ സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ്​ എ​ത്തി​യ​ത്​ പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ഹ​നം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ്​ നി​ര​വ​ധി ജാ​മി​ങ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ചാ​ർ​ജ്​ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ക​ൺ​വ​ർ​ട്ട​റു​ക​ൾ, സി​ഗ്​​ന​ൽ റി​സീ​വ​റു​ക​ൾ, എ​സ്.​എം.​എ​സ്​ അ​യ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കു​റ്റം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ടെ​ലി​ഗ്രാം വ​ഴി​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​തെ​ന്നും ദി​വ​സം 2500 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ കൂ​ലി​യെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി. അ​തേ​സ​മ​യം, മൂ​ന്നാം പ്ര​തി 10,000 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ താ​നാ​ണ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    എ​ങ്കി​ലും, ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി​ക​ൾ അം​ഗീ​കാ​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വാ​ത്ത കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​റു മാ​സം ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ല്ലാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം അ​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

