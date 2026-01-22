Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    22 Jan 2026 9:25 AM IST
    22 Jan 2026 9:25 AM IST

    മ​ഴ പെ​യ്യി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക്​​ 15 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ ഗ്രാ​ന്‍റ്​

    48 രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 140 ഗ​വേ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്
    മ​ഴ പെ​യ്യി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക്​​ 15 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ ഗ്രാ​ന്‍റ്​
    അ​ബൂ​ദ​ബി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മൂ​ന്ന്​ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 15 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ വ​രെ ഗ്രാ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് മീ​റ്റി​യ​റോ​ള​ജി (എ​ൻ.​സി.​എം) ന​ട​ത്തു​ന്ന യു.​എ.​ഇ റി​സ​ർ​ച്ച് പ്രോ​ഗ്രാം ഫോ​ർ റെ​യി​ൻ എ​ൻ​ഹാ​ൻ​സ്‌​മെ​ന്റ് സ​യ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​റാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രാ​ണ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 48 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 140 ഗ​വേ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ കൊ​ള​റാ​ഡോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റ​ഡാ​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​മൈ​ക്ക​ൽ ഡി​ക്‌​സ​ൺ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ വി​ക്ടോ​റി​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ഫ. ലി​ൻ​ഡ സൂ, ​ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ ഹോ​ഹ​ൻ​ഹൈം യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ഡോ. ​ഒ​ലി​വ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ പ​ദ്ധ​തി​ക്കും വാ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 5.5 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ വ​രെ ല​ഭി​ക്കും.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​വും ന​ട​ക്കും. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ നാ​നോ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​തി​യ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്​ ഏ​ജ​ന്റു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും മ​ണ​ൽ​തി​ട്ട​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ല്പ​ന​യി​ലൂ​ടെ മ​ഴ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 100 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ജ​ല​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ട​ൽ​വെ​ള്ള ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ​ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്​ വ​ഴി മ​ഴ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന​ല്ല, നി​ല​വി​ലു​ള്ള മേ​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​സി.​എം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ശു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മ​ഴ ഏ​ക​ദേ​ശം 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ൻ​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2015ൽ ​ഗ്രാ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തു​മു​ത​ൽ, പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 2.5 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

