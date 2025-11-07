Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    7 Nov 2025 6:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:28 AM IST

    മൂ​ന്നു​മാ​സം; റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്​ 129,191 അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ കാ​ളു​ക​ള്‍

    മൂ​ന്നു​മാ​സം; റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്​ 129,191 അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ കാ​ളു​ക​ള്‍
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ റൂ​മി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​നി​ര​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ മൂ​ന്നാം​പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 129,191 അ​ടി​യ​ന്ത​ര കാ​ളു​ക​ള്‍. 999 എ​ന്ന ഹെ​ൽ​പ്​​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന കാ​ളു​ക​ൾ വ​ന്ന​തെ​ന്ന്​ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ജ​ന​റ​ല്‍ ക​മാ​ന്‍ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ന്‍വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 11.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​യാ​ണ് കാ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    100 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു കാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക്. കാ​ളു​ക​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​ചി​ത​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തും ദ്രു​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ റൂ​മി​ല്‍ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച പു​തി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ് 901 എ​ന്ന ന​മ്പ​ര്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​യും ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    emergency assistance UAE Police
    News Summary - Three months; 129,191 emergency assistance calls to Rak Police
