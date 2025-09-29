Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 9:09 AM IST

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം മൂ​ന്ന്​ ബെ​ൻ​സ്​ കാ​റു​ക​ൾ കൂ​ടി

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം മൂ​ന്ന്​ ബെ​ൻ​സ്​ കാ​റു​ക​ൾ കൂ​ടി
    ദു​ബൈ: ലോ​ക ടൂ​റി​സം ദി​ന​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വാ​ഹ​ന ശ്രേ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. മെ​ഴ്സി​ഡ​സ്​ ബെ​ൻ​സി​ന്‍റെ എ​സ്.​എ​ൽ 55 എ.​എം.​ജി, ജി.​ടി 63 എ.​എം.​ജി, ഇ.​ക്യു.​എ​സ്​ 580 എ​ന്നീ പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ കാ​റു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​റി​സം പൊ​ലീ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്​. ഏ​റ്റ​വും ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ, എ.​ഐ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്‍റ​റാ​ക്ടി​വ്​ ഡി​സ്​​പ്ലേ തു​ട​ങ്ങി​യ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മെ​ഴ്സി​ഡ​സ്​​സ്​ കാ​റു​ക​ൾ സേ​ന​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും. ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ബൊ​ലി​വാ​ർ​ഡ്, ജെ.​ബി.​ആ​ർ, മ​റ്റ്​ ​ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മെ​ഴ്സി​ഡ​സു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സി​ന്​ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​മെ​ന്ന്​ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ ഹ​ജ്​​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക ടൂ​റി​സം ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 27ന്​ ​ന​ട​ന്ന വാ​ഹ​ന കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങ്​ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ്​ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ ഹ​ജ്​​രി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ ഉ​മ​ർ അ​ൽ മു​ത​വ, ടൂ​റി​സം പൊ​ലീ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ​ല​ഫ്​​റ്റ​ന​ന്‍റ്​ കേ​ണ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ​മാ​ൻ, മെ​ഴ്സി​ഡ​സ്​​ ബെ​ൻ​സ്​ കാ​ർ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ തോ​മ​സ്​ ഷ​ൾ​സ്, ​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൽ ഗ​ർ​ഗാ​ഷ്, യൂ​സ്​​ഡ്​ കാ​ർ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫാ​ദി ബ​ല്ലൗ​ട്ട്, സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ ഓ​ഫ്​ വി.​ഐ.​പി സെ​യി​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​സ്റ്റ​മ​ർ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:dubai policeUAE NewsMercedes-Benzgulf news madhyamam
    News Summary - Three Mercedes-Benz cars joined the Dubai Police
