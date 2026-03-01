Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 March 2026 6:54 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 6:54 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലക്ക്​ മൂന്ന്​ ദിവസം വർക്ക്​ ഫ്രം ഹോം

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ ജീവനക്കാർക്ക്​ മൂന്നു ദിവസം വർക്ക്​ ​​ഫ്രം ഹോം നൽകണമെന്ന്​ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക്​ മാനവ വിഭവ ശേഷി, സ്വദേശിവത്​കരണ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്​ വന്ന മിസൈലുകൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ തടയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്​ തീരുമാനം.

    പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ ജോലിയെടുക്കുന്നത്​ തടയാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശവും മന്ത്രാലയം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക്​ നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. ജീവനക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമായ മേഖലകളിൽ ഈ നിർദേശം ബാധകമല്ല. എങ്കിലും ഞായറാഴ്ച മുതൽ മാർച്ച്​ മൂന്നുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സാധ്യമായ മേഖലകളിലെല്ലാം വിദൂര ജോലി അനുവദിക്കണം.

    നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്​ ജോലികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണോ എന്നത്​ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം അതത് അധികാരപരിധിയിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്​. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു.എ.ഇ പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക്​ വിദൂര ജോലി അനുവദിക്കാറുണ്ട്​.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsWork From HomeIran Israel Tensions
