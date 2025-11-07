Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Nov 2025 6:38 AM IST
    7 Nov 2025 6:38 AM IST

    സ്വി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ദ്​​വി​യു​ടെ മൂ​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു

    സ്വി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ദ്​​വി​യു​ടെ മൂ​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു
    സ്വി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ദ്​​വി ചേ​രൂ​ർ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ് വി ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ്വി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ദ്​​വി ചേ​രൂ​ർ ര​ചി​ച്ച മൂ​ന്ന് കൃ​തി​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മാ​ലി​ക് ദീ​നാ​ർ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഹു​ദ​വി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ഇ​മാ​മ’ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഖി​സൈ​സി​ലെ റു​വാ​ഖ് ഔ​ഷ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദാ​റു​ൽ ഹു​ദാ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റും സ​മ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ് വി​യാ​ണ് കൃ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ദു​റൂ​സു​ൻ അ​ഖ് ലാ​ഖി​യ്യ ലി​ശ്ശ​ബാ​ബ് (അ​റ​ബി), യു​ക്തി​ചി​ന്ത​യും പു​തി​യ കാ​ല​വും, ന​ന്മ​യൂ​റും ക​ഥ​ക​ൾ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് കൃ​തി​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം യ​ഹ്​​യ ത​ള​ങ്ക​ര (ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സൂ​പ്പി ഹാ​ജി ക​ട​വ​ത്തൂ​ർ (ദു​ബൈ സു​ന്നി സെ​ന്‍റ​ർ ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്ദു​ർ റ​സാ​ഖ് ചെ​റൂ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ദു​ബൈ ഇ​മാ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഹു​ദ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​ന്ന​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ ഹു​ദ​വി പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൗ​ക്ക​ത്ത​ലി ഹു​ദ​വി, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ജ​ലീ​ൽ ഹു​ദ​വി, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഹു​ദ​വി, ബ​ശീ​ർ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ, ഹ​സൈ​നാ​ർ ബീ​ജ​ന്ത​ടു​ക്ക, ഹാ​ഫി​ള് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ലീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    News Summary - Three books by Siddiq Nadvi published
