Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 6:46 AM IST

    മൂന്നരപ്പതിറ്റാണ്ട് പ്രവാസം: ഉമ്മര്‍ സ്വദേശത്തേക്ക്​ മടങ്ങുന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: നീ​ണ്ട 35 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ണ്ണൂ​ർ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി മു​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി ഉ​മ്മ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്.

    ഉ​മ്മ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌

    1989ൽ ​അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ നാ​ലു​കൊ​ല്ല​ത്തോ​ളം വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പെ​യി​ന്‍റ​ര്‍, ഹോ​ട്ട​ല്‍, ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ്യ​ൻ, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം 1994ല്‍ ​വീ​ണ്ടും നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി ഒ​രു കു​വൈ​ത്തി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ‘അ​ബൂ​ദ​ബി മ​റൈ​ന്‍’ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ഓ​ഫി​സ് ബോ​യ്‌ ആ​യി ജോ​ലി​​ക്ക്​ ചേ​ർ​ന്നു. 16 വ​ര്‍ഷം ഇ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. ശേ​ഷം 2012ല്‍ ​അ​തേ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലു​ള്ള ബ്രാ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തോ​ടെ സ്ഥ​ലം മാ​റി.

    ഏ​ഴു​വ​ര്‍ഷം ഇ​വി​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ കോ​വി​ഡ്​ സ​മ​യ​ത്ത് ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും 2019ല്‍ ​ഫു​ജൈ​റ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മ​ജ്​​ലി​സി​ല്‍ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖി​റാ​അ​ത്ത്, ഹ​ല എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്​ മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്​​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സ്വ​യം വി​ര​മി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ല്‍ പോ​കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ല്‍ പ്ര​വാ​സം മൂ​ലം കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടു​വെ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നു​ള്ള​ത് വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ഉ​മ്മ​ര്‍ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​വും പെ​രു​മാ​റ്റ​വും എ​ന്നും ഓ​ര്‍ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​രു​പാ​ട് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​മ്മ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ: മു​നീ​റ മാ​ട്ടൂ​ല്‍. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഉ​നൈ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ന​സ് എ​ന്നീ ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ള്‍ ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​ക​ള്‍ ഹു​സ്ന ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും ഇ​ള​യ മ​ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ലി​ഹ് പ്ല​സ്‌ ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​ണ്‌.

