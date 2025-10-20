Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 7:33 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ​വ​ത്​​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന്​ എ.​​ഐ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ​വ​ത്​​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന്​ എ.​​ഐ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ദ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി​ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ പാ​ക്കേ​ജി​ന്​​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ദ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മൂ​ന്ന്​ എ.​ഐ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ.​ഐ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്​​ട്ര​ക്​​ച​ർ എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം, ദു​ബൈ എ.​ഐ ആ​ക്സി​ല​റേ​ഷ​ൻ ടാ​സ്ക്​​ഫോ​ഴ്​​സ്, യൂ​നി​കോ​ൺ 30 പ്രോ​ഗ്രാം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും പി​ന്തു​ണ​യേ​കു​ക​യാ​ണ്​ എ.​ഐ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്​​ട്ര​ക്​​ച​ർ എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം എ.​ഐ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ എ.​ഐ ആ​ക്സി​ല​റേ​ഷ​ൻ ടാ​സ്ക്​​ഫോ​ഴ്​​സ്​ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    27 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ചീ​ഫ്​ എ.​ഐ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ദു​ബൈ സെ​ന്‍റ​ർ ഫോ​ർ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ (ഡി.​സി.​എ.​ഐ)​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും ദു​ബൈ എ.​ഐ ആ​ക്സി​ല​റേ​ഷ​ൻ ടാ​സ്ക്​​ഫോ​ഴ്​​സ് പി​ന്തു​ട​രു​ക. തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സം​യോ​ജ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും എ.​ഐ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​ പ​ദ്ധ​തി ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. 80 പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ദു​ബൈ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്​ യൂ​നി​കോ​ൺ 30 പ്രോ​ഗ്രാം.

    സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ രം​ഗ​ത്ത്​ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്​​. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ൻ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ, ബി​സി​ന​സ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ സം​യോ​ജ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭാ​വി സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​​മേ​റി​യ​തും സ്മാ​ർ​ട്ടു​മാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ ശ്ര​മം തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

