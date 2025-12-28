Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 6:34 AM IST

    വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഭീ​ഷ​ണി; 40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഭീ​ഷ​ണി; 40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    ദു​ബൈ: വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​റ​ബ് പൗ​ര​നോ​ട് 40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് കോ​ട​തി. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ളെ തു​ട​ന്നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ അ​റ​ബ് പൗ​ര​ന്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ കോ​ട​തി പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും 5000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ത്തി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ൻ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​യോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക ന​ല്‍കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    TAGS:gulfnewsUAEdirhamsWhatsApp
    News Summary - Threats via WhatsApp; Decision to pay 40,000 dirhams in damages
