Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 6:55 AM IST

    ‘വ​ർ​ക്ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് റ​ണി’ൽ പങ്കെടുത്ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ

    ‘വ​ർ​ക്ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് റ​ണി’ൽ പങ്കെടുത്ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘വ​ർ​ക്ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് റ​ൺ’ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പ്​

    ദു​ബൈ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം, ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ദു​ബൈ സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വ​ർ​ക്ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് റ​ൺ’ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​ഖു​ർ​ആ​നി​ക് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി വ​ള​ർ​ത്തു​ക, ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​യാ​ത്ര​യി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ലേ​ബ​ർ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കേ​ണ​ൽ ഉ​മ​ർ മ​താ​ർ അ​ൽ മ​സീ​ന, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കേ​ണ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ശ്​​മി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രി​ത സ​മീ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​വി​ധ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​വും അം​ഗീ​കാ​ര​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

