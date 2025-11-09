Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:57 AM IST

    ‘പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​തു​ലോ​കം പ​ണി​യു​ന്ന​വ​ർ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ‘പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​തു​ലോ​കം പ​ണി​യു​ന്ന​വ​ർ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    സ​ഫീ​ർ ഉ​ളി​യി​ൽ ര​ചി​ച്ച ‘പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​തു​ലോ​കം പ​ണി​യു​ന്ന​വ​ർ’ പു​സ്ത​കം മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: സ​ഫീ​ർ ഉ​ളി​യി​ൽ ര​ചി​ച്ച ‘പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​തു​ലോ​കം പ​ണി​യു​ന്ന​വ​ർ’ എ​ന്ന യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ് എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ന് കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ഹ​മീ​ദ് ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം, സ​ജീ​ദ് ഖാ​ൻ പ​ന​വേ​ൽ, ലി​പി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി അ​ക്ബ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​യാ​യ സ​ഫീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ളി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. പു​സ്ത​കം ഹാ​ൾ ന​മ്പ​ർ 7ൽ ​ലി​പി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് സ്റ്റാ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:malayalamGulf NewsLatest News
