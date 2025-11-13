Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 8:07 AM IST

    ‘ആ ​നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ 3.0’

    ‘ആ ​നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ 3.0’
    മാ​ർ അ​ത്താ​നേ​ഷ്യ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​ം ‘ആ ​നാ​ല്

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ 3.0’ആ​ർ.​ജെ ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: മാ​ർ അ​ത്താ​നേ​ഷ്യ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘ആ ​നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ 3.0’ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    കോ​ള​ജ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​പു​സ്ത​കം, അ​ലു​മ്​​നി​ക​ൾ ത​ന്നെ ര​ചി​ച്ച ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ്. ആ​ർ.​ജെ ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ർ.​ജെ അ​ക്ഷ​യ്​ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഹ​രി​തം ബു​ക്‌​സ് ആ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ എം.​എ.​സി.​ഇ അ​ലു​മ്​​നി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ല​മു​ര​ളി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫ​സ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ, ഗി​രീ​ഷ് വാ​രി​യ​ർ, എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ താ​ഹി​ർ റ​ഹീം, പി.​പി. അ​നൂ​പ്, അ​ക്കാ​ഫ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി എ.​എ​സ്. ദീ​പു സം​സാ​രി​ച്ചു.

