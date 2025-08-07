Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സെ​മി​നാ​ർ 16ന്

    തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സെ​മി​നാ​ർ 16ന്
    ​ദു​ബൈ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന: നീ​തി സ​മ​ത്വം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16ന് ​രാ​ത്രി 7.30ന് ​ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ, അ​ഡ്വ.​എ​ൻ.​എ. ക​രീം, ഡോ. ​ഷ​രീ​ഫ് പൊ​വ്വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ന​ട​ത്തി​യ ലേ​ഖ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കും.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gulf Newsdubai KMCCConstitutionSeminar
