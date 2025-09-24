Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതി​രു​വ​ത്ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:14 AM IST

    തി​രു​വ​ത്ര വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി

    text_fields
    bookmark_border
    തി​രു​വ​ത്ര വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി
    cancel
    camera_alt

    തി​രു​വ​ത്ര വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ബൂ​ദ​ബി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എ​ച്ച്. താ​ഹി​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: തി​രു​വ​ത്ര വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​ബൂ​ദ​ബി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എ​ച്ച്. താ​ഹി​റാ​ണ്​ ലോ​​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. വൈ​സ്​​ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ താ​ഴ​ത്ത്​ കോ​യ ബ്രോ​ഷ​റും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ജീ​ബു​ദ്ദീ​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റ​ർ തോ​പ്പി​ൽ റ​ഷീ​ദ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ക്ക​രി​യ റ​ഷീ​ദ് അ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക സു​വ​നീ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ക​രി​യ, ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി സീ​നി​യ​ർ എ​ക്‌​സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗം ഇ.​വി. ഷെ​രീ​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​കെ. ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ജ​ലീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​സ്. ന​ബീ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newswelfare associationgolden jubileegulf news malayalam
    News Summary - Thiruvatra Welfare Association Golden Jubilee
    Similar News
    Next Story
    X