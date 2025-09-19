Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതി​രു​ജ​യ​ന്തി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:58 AM IST

    തി​രു​ജ​യ​ന്തി മ​ഹോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തി​രു​ജ​യ​ന്തി മ​ഹോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഗു​രു​ധ​ർ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ യു.​എ.​ഇ ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തി​രു​ജ​യ​ന്തി മ​ഹോ​ത്സ​വ ച​ട​ങ്ങ്​

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ​സം​ഘം ട്ര​സ്റ്റ് ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠം ഗു​രു​ധ​ർ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ യു.​എ.​ഇ ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 171ാമ​ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി​യും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച്​ ‘തി​രു​ജ​യ​ന്തി മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ്മാ​ൻ കോ​സ്മോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ധ​ർ​മ​സം​ഘം മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​മ​ദ് ഋ​തം​ഭ​രാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ളു​ടെ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗു​രു​പൂ​ജ​യോ​ടും ഗു​രു​പു​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി​യോ​ടും കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ജി.​ഡി.​പി.​എ​സ്​ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠം അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റു​മാ​യ ഡോ. ​കെ. സു​ധാ​ക​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ശ്രീ​മ​ദ് ഋ​തം​ഭ​രാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ൾ തി​രു​ജ​യ​ന്തി മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഭ​യു​ടെ യു.​എ.​ഇ ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ച​ട​ങ്ങ്, മി​ക​വു​റ്റ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​ജി​ത്കൃ​ഷ്ണ​നും കാ​ഞ്ച​ന ശ്രീ​റാ​മും ഗാ​യ​ക​നും മി​മി​ക്രി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​യ ര​തീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. സ​ഭ​യു​ടെ യു.​എ.​ഇ ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​പി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ്വ​പ്ന ഷാ​ജി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​ത രാ​ജ​ൻ, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മാ​തൃ​സ​ഭ സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ ആ​ന​ന്ദം ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, നി​ധി ദി​ലീ​പ്, ഉ​ഷാ​റാ​ണി സു​നി​ൽ, വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷാ​ജി വൈ​ക്കം, സു​നി​ൽ ദി​വാ​ക​ര​ൻ, ജ്യോ​തി​ഷ് കു​മാ​ർ, വേ​ലു വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, നീ​തു മോ​ഹ​ൻ, ഹെ​ന ജ്യോ​തി​ഷ്, ദീ​പ​ക് ദി​ലീ​പ്, ബി​ബാ​ഷ് വാ​ക​ത്താ​നം, ബാ​ബു​രാ​ജ്, സു​രേ​ഷ് കു​ട്ട​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Thiru Jayanthi festival organized
    Similar News
    Next Story
    X