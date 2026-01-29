Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:58 AM IST

    മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവാസം: ഷംസുദ്ദീൻ എരമംഗലം നാടണഞ്ഞു

    മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവാസം: ഷംസുദ്ദീൻ എരമംഗലം നാടണഞ്ഞു
    ഷം​സു​ദ്ദീൻ എ​ര​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​ഹാ​രം

    ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി പൊ​ന്നാ​നി എ​ര​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ട്ടി​ല​യി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി. 1990ൽ ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. 1993ൽ ​യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പോ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ ജോ​ലി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 32 വ​ർ​ഷം ഇ​വി​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്സ് പോ​സ്റ്റ് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ 7 എ​ക്സ്​ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ക​മ്പ​നി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക, കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ള​രെ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ പോ​റ്റു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​റ്റ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ സ​ർ​വി​സി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ല വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി മി​ക​ച്ച എം​പ്ലോ​യി​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി വ​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ര​മം​ഗ​ലം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗം, എ​ര​മം​ഗ​ലം മ​ഹ​ല്ല് ദു​ബൈ ആ​ൻ​ഡ്​ നോ​ർ​​തേ​ൺ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗം, നി​ല​വി​ലെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം, ടീം ​ക​ള​ത്തി​ൽ പ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് അ​ജ്‌​മാ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി, ഐ.​എ​ൻ.​സി എ​ര​മം​ഗ​ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം, ഐ.​ഒ.​സി അ​ജ്‌​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗം എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മൂ​ന്ന് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. അ​തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ്. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബി​രു​ദ​ത്തി​ന്​ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നും യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജോ​ലി അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ക​മ്പ​നി​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. പു​തി​യി​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി​നി സാ​ബി​റ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. മ​ക്ക​ൾ സു​മ​യ്യ, സു​നൈ​ന, ഷ​മീ​മ. മ​രു​ക്ക​ൾ: അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഷ​ജീ​ബ്.

