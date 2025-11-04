Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Nov 2025 7:04 AM IST
    4 Nov 2025 7:04 AM IST

    മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം: ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്​

    മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം: ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്​
    മാ​ർ​ക്ക്​ സേ​വ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ പ്ര​മു​ഖ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ഫ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്​ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഷോ​പ്പി​ങ്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഫ്രീ ​ട്രോ​ളി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഐ​ഫോ​ൺ 17 പ്രോ, ​റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ർ, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, വാ​ഷി​ങ്​ മെ​ഷീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി മ​റ്റ​ന​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ട്ട്​ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഒ​ഴി​കെ ജി.​സി.​സി​യി​ലെ മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്​ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ, എ​ച്ച്.​ആ​ർ ഹെ​ഡ് സാ​ജി​ദു​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, സെ​യി​ൽ​സ് ഹെ​ഡ് പ്ര​മോ​ദ് ഷെ​ട്ടി, സ്റ്റോ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ർ​ഷി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

